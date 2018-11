65-Jähriger in Innsbruck um 4 Uhr früh ausgeraubt

Gegen 4.30 Uhr kam der Mann in die Polizeinspektion beim Hauptbahnhof Innsbruck und gab gegenüber den Beamten an, eine halbe Stunde zuvor überfallen worden zu sein. Abgespielt haben soll sich der Überfall bei einem Tiefgaragenabgang in der Adamgasse in Innsbruck - im Zentrum der Tiroler Landeshauptstadt: Ein etwa 180 cm großer Mann habe ihn dort aufgelauert und ihm sein Mobiltelefon sowie auch Bargeld gestohlen. Ob auch eine Waffe im Spiel war, gab die Polizei nicht bekannt. So wie auch die Täterbeschreibung äußerst vage ist: Der Unbekannte war - wie erwähnt - etwa 180 cm groß und trug dunkle Kleidung. Weitere Details über Sprache etc. sind nicht bekannt.