Polizei „erschnupperte“ in Telfs Cannabisanlage

Eine Cannabisplantage zu Hause zu haben, scheint in jüngster Zeit „chic“ zu sein. Nahezu jede Woche hebt die Polizei in Tirol eine Wohnung aus, in der eine Indooraufzuchtanlage feucht-fröhlich vor sich hinarbeitet. Der jüngste Fall spielt in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land.