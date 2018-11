Der Kärntner Landeskaiser wurde „gestürzt“

Die Stadtrichter zu Clagenfurth nahmen’s mit Humor: „Damit kann sich Villach einmal als Hauptstadt fühlen“, so Schreiber Adi Rasperger. Die nächsten Bewerber als Narrenhauptstadt haben sich schon gemeldet - wie Althofen („weil bei uns immer Fasching ist“, so Obmann Bernhard Seidl) oder Moosburg („weil wir mit dem Schloss eine perfekte Location bieten“, so Obmann Jürgen Kupper).