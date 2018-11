Falschgeld-Mafia mit 1800 Euro am Martinimarkt

Geschickte Geldfälscher treiben derzeit in Oberösterreich ihr Unwesen - unglaubliche 1800 Euro Falschgeld wurden am Steinerkirchner Martinimarkt in Umlauf gebracht. Die Masche: Mit einem selbstgedruckten 100-Euro-Schein ein Häferl Punsch bezahlen. In Laakirchen wollten die Täter dann erneut zuschlagen . . .