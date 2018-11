Brandstifter fackelten Müllcontainer vor Schule ab

Ein bislang unbekannter Täter setzte vermutlich zwischen in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Papier- und Restmülltonnen in der Garage einer Schule in Lambach in Brand. Als Feuerwehr und Polizei gegen 4 Uhr eintrafen standen mehrere Müllcontainer in der offenen Garage in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte einen Übergriff des Brandes auf das angrenzende Schulgebäude verhindern und meldete gegen 4.20 Uhr Brand aus.