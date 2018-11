Topf mit Bratfett verursachte Wohnungsbrand

Nach ersten Erhebungen der Polizei hat eine Einheimische (76) am Vormittag in einem Topf Bratfett erhitzt und kurz die Küche verlassen. Als sie gegen 11 Uhr in die Küche zurückkam, hatte sich das Bratfett bereits entzündet. Sie versuchte noch, den Brand zu löschen. Aber vergeblich! Ihr Sohn (38) eilte ihr schließlich zu Hilfe und holte aus dem Stiegenhaus einen Feuerlöscher. Es gelang ihm, den Brand zu löschen. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Frau, ihr Mann und der Sohn wurden zur Kontrolle in das Krankenhaus Hall gebracht, blieben aber unverletzt. Die Feuerwehren Volders und Wattens waren mit 35 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.