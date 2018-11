„Urlaub am Bauernhof“: Rekordjahr 2017 übertroffen

Ein Plus von 7 Prozent an Nächtigungen verzeichnete das Erfolgsmodell „Urlaub am Bauernhof“ im vergangenen Sommer und übertraf damit sogar die Rekordsaison 2017. Um die Angebotsschiene auch der nächsten Generation schmackhaft zu machen, wurden jetzt Jugendvertreter in den Ausschüssen eingerichtet.