Rechnungshof rügt viel zu billige Landesimmobilien

Kultur-“Schnäppchen„ in Linz

Auch weitere Vermietungen und Verpachtungen durch das Land hat der Rechnungshof kritisch beleuchtet. So das ÖVP-nahe Kulturzentrum Hof in Linz, wo der Verein 65 Cent pro Quadratmeter und Monat zahlt: “Nicht angemessene Miete, langfristige Erhaltungskosten werden nicht gedeckt", so die Prüfer.