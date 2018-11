Mit dem Not-Bus zur Klasse

Er hat den Forstweg mit einem geländegängigen Kleinbus getestet und für gut befunden: „Für die kommenden zehn bis 14 Tage werden die Schüler so in den Unterricht gebracht.“ Spätestens dann soll der eigentliche Zubringer wieder nutzbar sein. Eine Dreiviertelstunde dauert die Fahrt. Die kleine Verspätung der Schüler wird in Kauf genommen.