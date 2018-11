Landwirtschafts-Simulator: Trailer zeigt Fuhrpark

Wenn am 20. November der neue „Landwirtschafts-Simulator 19“ für PS4, Xbox One, PC und Mac erscheint, dürfen sich Spieler auf den bisher umfangreichsten Fuhrpark der Seriengeschichte freuen: Über 300 detailgetreu wiedergegebene Landmaschinen, Traktoren, Anhänger und mehr warten darauf, auf den virtuellen Farmen zum Einsatz zu kommen. Bis es soweit ist, bietet ein neuer Trailer einen Einblick in den gigantischen Fuhrpark.