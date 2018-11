Abbiegemanöver scheitert: Opfer (20) eingeklemmt

Weil eine 25-Jährige Oberösterreicherin beim Abbiegen die Geschwindigkeit eines herannahenden Pkw, gelenkt von einem 20-jährigen Rieder, unterschätzte, kam es in der Nacht auf Donnerstag in Mehrnbach bei Ried im Innkreis zu einem schweren Unfall. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt, beide Lenker schwer verletzt.