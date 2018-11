„Ich hab mich für FACC entschieden, weil ...“

In diesem Video verraten Lehrlinge, warum sie sich bei einem der weltweit größten und erfolgreichsten Technologiepartner der Aerospace-Industrie, der FACC, beworben haben und was ihnen in ihrer Ausbildung richtig Spaß macht. Wir haben Tamara, Lehrling der Kunststofftechnik im vierten Lehrjahr, und Christoph, Lehrling der Konstruktion im dritten Lehrjahr, zu Interviews gebeten. Aber auch FACC-CEO Robert Machtlinger, einst selbst in Ausbildung im Unternehmen, erzählt, wie er es vom Lehrling an die Spitze des Unternehmens geschafft hat. Interesse an einer Lehrstelle? Dann bewirb dich jetzt und werde Aerospace Engineer!