Welser Problem-Disco muss nun um 2 Uhr zusperren

Schwer zu schlucken hatte der Betreiber des „Feeling“ beim runden Tisch am Mittwoch. Die Sperrstunde in der Welser Problem-Disco wird von 5.30 Uhr auf 2 Uhr vorverlegt. Die Polizei wird Gäste rigoros kontrollieren. Es stehen auch unangekündigte Betriebsbesuche an.