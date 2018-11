Wels: Problem-Disco droht bei „Gipfel“ Schließung!

Öffnungszeiten überdenken

Wirtschafts-Stadtrat Lehner will zuerst alle Fakten am Tisch haben, ehe über ein Behördenverfahren zur Schließung geredet wird. „Wie viele Vorfälle wurden von der Polizei an die Gewerbebehörde gemeldet, was weiß das Ordnungsamt, gibt’s Beschwerden von Anrainern, ist Gefahr im Verzug? Dass Handlungsbedarf besteht, ist unstrittig, aber es gibt auch unternehmerische Interessen, die nicht einfach wegzuwischen sind“, sagt Lehner. Das Herabsetzen der Öffnungszeiten könnte sich auch in der Innenstadt auswirken, wo Lokale ihre Öffnungszeiten wegen der Disco, die bis 5.30 Uhr offen hat, auf diese Zeit ausgedehnt bekamen.