Snowden warnt vor Israels Überwachungspraktiken

US-Spähaktivitäten offenbart

Snowden hatte als externer IT-Mitarbeiter der National Security Agency Dokumente über die weltweiten Überwachungsprogramme an sich gebracht und 2013 über Journalisten weltweit verbreiten lassen. Damit kam das enorme Ausmaß der weltweiten US-Spähaktivitäten ans Licht. Snowden hält sich seit Jahren in Russland auf, das ihm Asyl gewährte. Die USA fordern seine Auslieferung. Snowden droht in seiner Heimat ein Prozess wegen Spionage und Geheimnisverrats.