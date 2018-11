Peiniger von Sissy Böhm: „Lebenslang passt schon!“

Berufungsprozess um Strafreduzierung

Anlass war der Berufungsprozess am Oberlandesgericht, bei dem es um eine mögliche Reduzierung der lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordversuchs ging. Das Verfahren musste schon einmal teils neu aufgerollt werden. Grund: Die Frage nach der „höhergradigen Abnormität“ war laut Oberstem Gerichtshof im Gutachten nicht restlos geklärt worden. Beim OLG-Prozess am Dienstag warf der Pflichtverteidiger in die Waagschale, dass das Opfer Sissy Böhm (62), Tochter des verstorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm, ja „zum Glück“ überlebt habe und das Urteil nicht angemessen sei. Zudem forderte der Anwalt, von einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher abzusehen.