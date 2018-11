Angelina Jolie und Brad Pitt: Showdown vor Gericht

Maddox flüchtet nach Südkorea

Einer hat vom Scheidungskrieg seiner Eltern offenbar die Nase gestrichen voll. Sohn Maddox will von zu Hause weg und an einer Universität in Seoul in Südkorea studieren. Gemeinsam mit seiner Mutter Angelina Jolie und Bruder Pax wurde der vergangene in Seoul bei der Besichtigung der Uni gesehen.