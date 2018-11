Filmdoku: Auf Schienen von den Bergen bis ans Meer

Die enormen Einschaltquoten der Vergangenheit beweisen, dass auch außerhalb Österreichs großes Interesse an kulturhistorischen Themen im Zusammenhang mit dem Habsburgerreich besteht. Die Doku nimmt das TV-Publikum mit in entlegene Winkel der Monarchie. Zum Beispiel zum Goldbergbau in den Hohen Tauern; sie macht aber auch Station am Millstätter See und in Villach. Die Kärntner Dokumentarfilmer besuchten auch Laibach und Triest. Archivbilder aus der Zeit des Bahnbaus werden von Historikern und Bahnexperten kommentiert.