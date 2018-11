Schwangere für Abschiebung aus Klinik geholt

Polizisten haben in der deutschen Stadt Mainz eine schwangere, abgelehnte Asylwerberin aus einem Krankenhaus geholt, um sie nach Kroatien abzuschieben. Die Iranerin kam nach „Widerstandshandlungen“ am Flughafen Hannover dann aber in Flüchtlingsunterkunft. Der Flüchtlingsrat von Rheinland-Pfalz äußerte sich „empört, dass es zu einer solchen überfallartigen Szene durch Uniformierte in einem Krankenhaus kam“.