Vater für Abschiebung aus Kreißsaal geholt

Acht Polizisten klingelten am 10. Oktober mitten in der Nacht an der Tür zum Kreißsaal in Saalfeld. Der werdende Vater Samuel saß gerade neben seiner Frau, bei der schon die Wehen eingesetzt hatten, als er von den Beamten und einem Mitarbeiter der Ausländerbehörde abgeführt und zum Flughafen nach Frankfurt gebracht wurde. Er sollte, wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtet, gemäß Dubliner Abkommen nach Italien abgeschoben werden.