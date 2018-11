SPÖ macht nach Kündigung einer Köchin jetzt Druck

„Menschen gehen aus Angst nicht an die Öffentlichkeit“

Das reicht Gewerkschafter und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch bei Weitem nicht. Es gebe viele ähnliche Fälle, doch die Menschen würden damit aus Angst um ihren Arbeitsplatz nicht an die Öffentlichkeit gehen. Da helfe die viel gepriesene Freiwilligkeit rein gar nichts, so Muchitsch. Wer nicht in die Kategorie Facharbeiter falle, sei für unsoziale Arbeitgeber ersetzbar.