Köchin sagte Nein zum Zwölfstundentag: Gekündigt!

AK fordert Abfertigung

„Das ist genau, was wir befürchtet haben: Seit Inkrafttreten des Zwölfstundentag-Gesetzes machen die Arbeitgeber Druck“, kritisiert AK-Präsidentin Renate Anderl. Die Arbeiterkammer fordert nun für die Köchin die Abfertigung in der Höhe von sechs Monatsgehältern ein - in vier Monaten hätte Fatma B. ihr 20-jähriges Dienstjubiläum gehabt und die Abfertigung wäre wesentlich höher gewesen. Die Köchin soll auch nicht die einzige Betroffene in dem Betrieb sein. Gewerkschafter Roman Hebenstreit: „Viele Kolleginnen und Kollegen haben Angst, sich zu wehren. Von Freiwilligkeit kann also bei diesem Husch-Pfusch-Gesetz keine Rede sein, denn die Beschäftigten sind und bleiben wirtschaftlich abhängig.“