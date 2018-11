Osttirol: Stromversorgung nahezu wiederhergestellt

Die Stromversorgung ist in Osttirol am Donnerstag nach den schweren Unwettern in der Nacht auf Dienstag nahezu wiederhergestellt gewesen. Laut Angaben der Tinetz waren nur noch fünf Trafostationen in zwei Gemeinden unversorgt. Sorge bereiteten indes die angekündigten neuerlichen Regenfälle.