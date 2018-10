Unwetter: Schaden in Millionenhöhe in Osttirol!

Sintflutartige Regenfälle und Sturmböen sorgten in der Nacht auf Dienstag vor allem in Osttirol für bange Momente und viele Feuerwehreinsätze! Der Bezirk Lienz war teils sogar über den Straßenweg nicht mehr erreichbar. In Sillian hat der Pegel der Drau die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten. Glück im Unglück: Bisher gab es keine Verletzten! Der Schaden dürfte aber in die Millionen gehen. LH Günther Platter sagte am Dienstagnachmittag finanzielle Hilfe zur Behebung der Schäden zu.