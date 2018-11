Taxi-Schläger ist Klagenfurter Drogendealer

Schläger ist Klagenfurter Drogendealer

Nun gelang es der Polizei den brutalen Schläger auszuforschen. „Am Mittwoch gegen 18 Uhr wurden von einer Polizeistreife am Heiligengeistplatz mehrere verdächtige Personen kontrolliert. Bei einem 30-jährigen Schwarzafrikaner, der in Klagenfurt lebt, konnten im Zuge der Kontrolle fünf Gramm Cannabis, zwei Päckchen Kokain zu je einem Gramm und Bargeld in der Höhe von über 1000 Euro vorgefunden und sichergestellt werden“, heißt es seitens der Polizei.