95-jähriger E-Biker bei Unfall mit Auto verletzt

Ein 95-Jähriger aus Wels fuhr am 31. Oktober 2018 mit seinem E-Bike in seiner Heimatstadt auf dem südseitig gelegenen Geh- u. Radweg der Oberfeldstraße. Er beabsichtigte die Kreuzung mit der Straubinger Straße auf der Radfahrerüberfahrt in gerader Richtung zu überqueren.