800 Osttiroler Haushalte weiterhin ohne Strom

Nach den Unwettern mit Starkregen und Sturm in der Nacht auf Dienstag sind die Aufräumarbeiten in den betroffenen Osttiroler Gemeinden am Mittwoch fortgesetzt worden. In den Morgenstunden waren nach wie vor über 800 Haushalte ohne Strom. Die Experten der Tinetz arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung.