Föhn und Sturm heizen Wetterbilanz weiter an

Keine Spur von Väterchen Frost

Er weiß, dass der Winter blitzartig kommen kann, derzeit aber noch kein Väterchen Frost auf den Prognosekarten auftaucht, dafür an sonnigen Nachmittagen knapp 20 Grad möglich sind: „In den Nächten wird’s aber kalt, die eine Nacht, in der der Föhnsturm so durchgegriffen hat und es am Morgen teils um die 16 Grad hatte, bleibt die Ausnahme.“