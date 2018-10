Oberösterreich ist die „kompakte Mittelklasse“

“Schneesicherheit ist ein wichtiger Aspekt“

„Schneesicherheit ist ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Entscheidung für den Urlaub in einer Region geht“, bestätigt Dietmar Tröbinger, der den Vergleich mit den anderen Skigebieten in Österreich nicht scheut: „Wir sind die kompakte Mittelklasse.“ Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OÖ-Tourismus, betont, dass längst die Angebote abseits der Pisten in den Blickpunkt gerückt sind: „Es wird nicht mehr von früh bis spät der Skipass ausgefahren.“ Gestern präsentierte der Oberösterreich-Tourismus im Linzer Moviemento-Kino den neuen Werbespot, mit dem Oberösterreich als Winter-Destination in den Blickpunkt gerückt wird. Dieser wird in Deutschland, Österreich, Tschechien und im Großraum Pressburg gezeigt werden.