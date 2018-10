Meghan: Dieses Mini-Kleid betont ihre Hammer-Beine

Seit dem Beginn ihrer Australien-Reise blickt alle Welt nur auf die Körpermitte von Herzogin Meghan. Denn kurz nach der Landung in Down Under Mitte Oktober verkünden die 37-Jährige und Prinz Harry, dass sie ein Baby erwarten. Beim Treffen mit einer Künstlergruppe in Wellington zog jetzt jedoch einmal eine andere Körperregion alle Blicke auf sich: die schlanken Endlosbeine der Herzogin.