Mutter traf Sohn 31 Jahre nach Entführung wieder

Sohn von seinem Vater 1987 in die USA entführt

Mann-Lewis‘ früherer Partner hatte den gemeinsamen, damals 21 Monate alten Sohn 1987 entführt. Er setzte sich mit dem Kind in die USA ab und lebte dort unter falscher Identität mit falschen Papieren. Seinem Sohn sagte er, seine Mutter sei vor langer Zeit gestorben. Der 66-Jährige wurde vergangene Woche in den USA festgenommen. Ihm drohen nun sowohl in den USA als auch in Kanada strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei von Toronto hatte den jahrzehntealten Fall 2016 wieder aufgegriffen.