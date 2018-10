„NHL 19“: Gelungenes Eishockey-Komplettpaket

Vielzahl an Spielmodi

Gut gelungen ist EA Sports zudem die Neugestaltung der Menüs. „NHL 19“ hat eine Vielzahl an Spielmodi, die gefunden werden wollen. Die Lieblings-Modi kann man praktischerweise auswählen, damit sie gesammelt im Eingangsmenü angezeigt und so schneller ausgewählt werden können. Ansonsten unterscheidet sich die Darstellung und das Drumherum augenscheinlich nur in Nuancen vom Vorgänger. Die anderen EA-Sports-Titel sind diesbezüglich inzwischen etwas besser aufgestellt.