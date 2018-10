Pkw knallte auf der A 10 gegen Bus: drei Verletzte

Der Lenker des Reisebusses - ein 53-jähriger Deutscher - versuchte, nach links auszuweichen. Dabei knallte der Pkw mit voller Wucht gegen die rechte vordere Seite des Omnibusses. Dann kam er in Fahrtrichtung Villach am Pannenstreifen zum Stillstand. Der Bus, der mit 48 Personen besetzt war, blieb am rechten Fahrbahnrand auf der Überholspur stehen.