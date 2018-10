Horror-Crash mit gestohlenem Auto des Vaters

Der Vater bekam es gar nicht mit, dass sich sein Sohn gegen 18 Uhr in seinen Pkw setzte und damit Richtung Tarsdorf brauste. Doch schon in Hochburg-Ach war die Fahrt des Führerscheinlosen zu Ende, denn er geriet nach links und krachte am Wanghauserberg frontal in das Auto eines Bayern (48) und danach noch in den Wagen eines weiteren Bayern (59). Zudem prallte noch ein nachkommender Innvietler (38) in das Wrack des 48-Jährigen. Zwei Notarztteams kümmerten sich um die vier Schwerverletzten, die in drei Krankenhäuser gebracht wurden. An den Pkw entstand Totalschaden.