Syrien: Frankreich holt Dschihadistenkinder zurück

In Frankreich lebende Angehörige haben die Behörden auf die meisten dieser Kinder aufmerksam gemacht, einige sind nach dem Sieg über den „Islamischen Staat“ in den Kurdengebieten Syriens gemeldet worden. In etlichen Fällen ist der genaue Aufenthaltsort der Minderjährigen nicht bekannt. Die Rückholung der Kinder dürfte auch wegen der fehlenden diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und der Regierung von Syriens Machthaber Bashar al-Assad schwierig werden.