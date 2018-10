Mörder verrät für Xbox, wo er die Leiche vergrub

„So lange die Luft abgedrückt, bis sie zusammengesackt ist“

„Ich weiß nicht, was ich tat, ich war wie auf einer Mission“, erzählte Stewart nun dem Lokalsender WWMT. Er fuhr an besagtem Tag zum Haus der Schwiegereltern und legte sich auf die Lauer. Mit verstellter Stimme und einem Wertkartenhandy rief er an und gab an, dass eine Postsendung abzuholen sei. Als seine Frau aus dem Haus gekommen sei, sei er über sie hergefallen und habe ihr so lange die Luft abgedrückt, bis sie in sich zusammengesackt sei. Dann habe er sie in einen Wald in der Nähe von Fulton gebracht, wo sie wieder zu Bewusstsein gekommen sei. Er habe sie schlussendlich dort getötet und verscharrt.