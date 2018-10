„Fallout 76“: So schön ist das verstrahlte Ödland

Publisher Bethesda hat anlässlich des Starts der Beta-Version von „Fallout 76“ am Dienstag auf der Xbox One (PC und PS4 folgen eine Woche später) neue Screenshots zu seinem kommenden Online-Multiplayer-Rollenspiel veröffentlicht. Sie zeigen das radioaktiv verseuchte Ödland West Virginias und seine Gefahren in voller Pracht.