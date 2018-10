Dyson produziert erstes Elektroauto in Singapur

Dyson will sein angekündigtes Elektroauto in Singapur produzieren. Dort wird ab Dezember eine zweistöckige Fertigungsanlage gebaut, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Das E-Car soll 2021 auf den Markt kommen. Die Entwicklung wird von einem 400-köpfigen Team am britischen Dyson-Standort am Hullavington Airfield bei Malmesbury, einem ehemaligen Luftwaffenstützpunkt, erfolgen.