Lager mit 1800 Flüchtlingen am Ärmelkanal geräumt

Französische Sicherheitskräfte haben erneut ein improvisiertes Lager mit rund 1800 Flüchtlingen an der Ärmelkanalküste geräumt. Wie die Behörden am Dienstag nach dem Start der Räumung mitteilten, hätten sich in dem Camp „kurdische Schmugglerringe“ gebildet. Ziel sei es nun, die geflüchteten Familien vor den Menschenschmugglern zu schützen und sie in festen und menschenwürdigen Unterkünften in der Region einzuquartieren.