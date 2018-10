Polizei stellt „Blüten“ im Wert von 13 Mio. sicher

In einem Hotel im bulgarischen Badeort Slantschew Brjag ist eine Druckerei für Falschgeld ausgehoben worden. Im Hotelkeller sowie in mehreren Wohnungen in anderen Landesteilen wurden gefälschte Banknoten im Wert von 11,6 Millionen Euro und 1,7 Millionen Dollar (knapp 1,5 Millionen Euro) sichergestellt.