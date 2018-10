Polizisten kontrollierten 1500 Autofahrer

„Zwei Frauen und sechs Männer hatten leider deutlich über den Durst getrunken und mehr als 0,8 Promille im Blut. Ein 51-Jähriger hatte gar den traurigen Rekordwert von 2,56 Promille“, so der Ordnungshüter. In diesen Fällen wurde der „Deckel“ abgenommen, und es setzte Anzeigen. Weitere sechs Autofahrer hatten zwar mehr als 0,5, jedoch unter 0,8 Promille. Auf sie warten Geldstrafen von bis zu 3700 Euro und eine Vormerkung im Punkteregister. In Königsdorf raste ein Ungar mit 101 km/h durch das Ortsgebiet - er kassierte eine saftige Geldstrafe. Und in Eisenstadt hatten Beamten den richtigen Riecher: Im Auto eines 17-Jährigen stellten sie Drogen sicher, der Fahranfänger ist seinen Führerschein los.