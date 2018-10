Autolenker fuhr Radfahrer nieder und flüchtete

Der 35-jährige Litauer war Sonntagabend um 18.30 Uhr in Innsbruck mit einem Fahrrad in der Haller Straße unterwegs. Laut eigenen Angaben in alkoholisiertem Zustand. Begleitet wurde er dabei zu Fuß von zwei Bekannten, ebenfalls aus Litauen. Als sie an der Kreuzung mit der Hans Maier Straße am dortigen Schutzweg bei Grünlicht die Straße überqueren wollten, bog ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem blauen, kleineren Pkw an der Kreuzung ab und erfasste den 35-Jährigen. Der Radfahrer kam zu Sturz. Der Lenker des blauen Pkw ergriff die Flucht.