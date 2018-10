Dutzende Babyleichen bei Bestattern versteckt

Ungewöhnliche Funde in zwei Bestattungsunternehmen haben die Polizei von Detroit im US-Staat Michigan alarmiert. Binnen einer Woche entdeckten Ermittler nach anonymen Hinweisen Dutzende Babyleichen bzw. deren Überreste in ungekühlten Kisten und Kühlschränken. „Das ist unglaublich und sehr verstörend“, meinte Polizeichef James Craig am Sonntag gegenüber der Zeitung „Detroit News“. Die lokale Polizei und das FBI haben nun eine umfassende Untersuchung gestartet und gehen der Frage nach, ob illegale finanzielle Machenschaften hinter den Funden stecken.