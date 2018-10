Alpenverein: Rekord, aber auch einige Sorgen

Respektvoller Umgang mit Natur

„Als größter alpiner Verein und größte Jugendorganisation Österreichs tragen wir natürlich hohe Verantwortung, diese steigt mit jedem einzelnen Mitglied“, betonte ÖAV-Präsident Andreas Ermacora. „Als Alpenverein ist es uns ein Anliegen, dass sich diese auch mit unseren Werten, wie dem respektvollen Umgang mit der Natur, identifizieren.“ Neben Tirol seien die meisten Mitglieder in Wien zu finden. „Wir beobachten, dass sich in den Großstädten immer mehr Menschen für unsere Angebote interessieren“, so Vize-Chef Wolfgang Schnabl.