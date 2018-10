Almrosenstauden angezündet und Waldbrand entfacht

Nachdem ein 68-Jähriger am Samstag Nachmittag im Defereggental Almrosenstauden anzündete, brach ein Wald- und Wiesenbrand aus. Das Feuer erstreckte sich auf rund fünf Hektar. Die Löscharbeiten mussten am Samstag kurz vor Einbruch der Dunkelheit unterbrochen werden und werden am Sonntag fortgesetzt.