Die Welt der Berge auf einem einzigen Fleck

Recco-System nun auch aus der Luft

Manchem Tourengeher oder Wanderer werden die Recco-Aufnäher in der Kleidung längst aufgefallen sein. Die batterielosen Rettungs-Reflektoren führen Suchmannschaften zu Personen. Bei der Alpinmesse in Innsbruck wurde das System präsentiert, mit dem eine Recco-Suche auch aus der Luft möglich ist. „Das System ist eine wichtige Ergänzung zum Lawinen-Verschütteten-Suchgerät“, sagte Tirols Bergrettungs-Geschäftsführer Peter Veider. Am besten entfaltet Recco seine Stärken, wenn Vermisste auf großen Flächen oder im zerklüfteten Gelände gesucht werden. „Auf ebener Fläche können wir einen Quadratkilometer in nur sechs Minuten absuchen“, sagte Recco-Chef Fredrik Steinwall. Das Gerät schwebt mit einem Seil an Helikopter der Polizei. Die auf Radar basierende Technik der schwedischen Firma hat mittlerweile eine Reichweite von bis zu 200 Metern, ein akustisches Signal zeigt eine Annäherung an. Auch Lawineneinsätze sind möglich. Bereits 25 bis 30 Prozent der gängigen Outdoorbekleidung ist mit Recco-Reflektoren ausgerüstet. Allein in Tirol wird im langjährigen Schnitt nach rund 200 im Gelände vermissten Personen gesucht.