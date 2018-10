Oberösterreichs Spitäler brauchen 2500 Leute mehr!

Viele Hilferufe aus Abteilungen

Die Folge: Versorgungs- und Arbeitsqualität im Krankenhaus sind unter massivem Druck, aber es gibt keine Aufstockungen: „Nicht selten vertraut die Politik darauf, dass engagierte Beschäftigte mit knappen Ressourcen und steigenden Anforderungen noch mehr Leistung bringen“, weiß man in der AK. Kepler-Uniklinikum-Betriebsratschef Novakovic, berichtet von zunehmenden spitälerinternen Hilferufen: „10 bis 15 Prozent der Abteilungen haben schon geschrieben, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie nicht in der Lage sind, in der notwendigen Qualität weiterzuarbeiten. Sie brauchen Hilfe.“ Fazit: „Wir brauchen massive Erhöhungen der Personalstände.“