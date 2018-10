Waale als Kulturerbe: Große Pläne im Oberland

Die Oberländer Waale wurden kürzlich von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Damit rückt die traditionelle Rieselbewässerung über die von Menschen angelegten Wasserkanäle wieder ins Bewusstsein. Die Fachleute sind sich einig, dass die jahrhundertealte Technik in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird.