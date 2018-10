Schießerei bei Kindergeburtstag: Vier Tote!

Ein Streit bei einer Kindergeburtstagsfeier ist in den USA in eine Schießerei mit vier Todesopfern ausgeartet. Mitglieder zweier Familien waren am Samstagabend bei der Feier zum ersten Geburtstag eines Buben in der texanischen Kleinstadt Taft aneinandergeraten. Vier Männer wurden erschossen, ein fünfter kam mit Schussverletzungen ins Krankenhaus.