Besucheransturm auf die Haiminger Markttage

Rudi Wammes, der Obmann der Haiminger Markttage und sein Team, hatten abermals das (Wetter)Glück des Tüchtigen gepachtet. An 85 Ständen boten regionale Produzenten vorwiegend landwirtschaftliche Erzeugnisse an. Der Apfel nahm in Haiming mit seinen 40.000 Obstbäumen logischerweise eine zentrale Rolle ein. Kistenweise kauften die Besucher Äpfel und nutzten für den Abtransport gern den "Apfelexpress‘‘: Haiminger Kinder und Jugendliche brachten die Einkäufe mit Handwagen zu den Parkplätzen außerorts.